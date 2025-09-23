Efsaneler dönüyor!

Fenerbahçe'deki görevine Trabzonspor galibiyetiyle başlayan teknik direktör Domenico Tedesco, Alanya (2-2) ve Kasımpaşa (1-1) maçlarında bir puana razı oldu… Şampiyonluk hasretinin bitmesini isteyen kongre üyeleri dün 7 yıllık Ali Koç dönemini bitirip, Sadettin Saran'ı başkanlık koltuğuna oturturken, akıllardaki tek düşünce şampiyonluk hasretinin bitmesiydi. Bunda Saran'ın "Bizim için temel mesele son 11 yılda yapılamayanları nasıl hayata geçireceğimizdir. Eğer 1.5 yıl içinde futbolda şampiyonluk gelmezse yeniden aday olmayacağım. Fenerbahçeliler tutulmayan sözlerden yoruldu" açıklaması etkili olmuştu.

KAYBEDİLECEK ZAMAN YOK

Seçimi kazandıktan sonra teknik direktör Tedesco'nun sonuna kadar arkasında olacağını açıklasa da Saran'ın kayba tahammülü yok. İtalyan asıllı Alman hoca için bu nedenle yarın Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynanacak maç ve dönüşünde Süper Lig'deki Antalya mücadelesi kritik önem taşıyor. 3 maçta 4 puan kaybeden genç çalıştırıcının kötü gidişi bu iki maçta da sürerse, Saran vakit kaybetmeden hocayla yollarını ayıracak ve görev için Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan Aykut Kocaman'a teklifte bulunacak. Yardımcılığı için düşünülen isim ise kulübün efsane kalecilerinden Volkan Demirel.

KOŞULSUZ GÖREVE HAZIR

SARAN, seçim çalışmalarında göreve gelmesi halinde Aykut Kocaman'ı sportif direktör olarak düşündüğünü belirtmiş, bunun üzerine Kocaman net bir şekilde, teknik adamlık kariyerine devam etmeyi planladığını açıklamıştı. Kongrede oy kullanan Kocaman, Fenerbahçe'de göreve hazır olduğunu da şu sözlerle ifade etmişti: "İnşallah Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı olan bir durum olmaz. Ama olursa da bütün vücudumla, gövdemle bu işe gireceğimi hep söyledim. Hiçbir ön koşul olmadan üstelik. İhtiyaç olursa her zaman buradayım." Demirel de F.Bahçe'de her zaman göreve hazır olduğunu pek çok kez açıklamıştı.

CONCEIÇAO HATIRLATMASI!

Sadettin Saran'ın seçimi kazanması Portekiz'de manşet oldu. Bola ne Rede, haberinde Saran'ın seçim vaatlerinden birinin eski Porto ve Milan teknik direktörü Sergio Conceiçao olduğunu hatırlattı. Gazete, Saran'ın yola Tedesco ile devam edeceğine de yer verdi.