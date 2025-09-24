Başkanın hedefi net! Devler ligi’nde turlayacağız!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, dün voleybol takımının sponsorluk töreninde iddialı açıklamalarda bulundu. Frankfurt karşısındaki 5-1'lik yenilgi nedeniyle büyük üzüntü duyduklarının altını çizen Özbek, Okan Buruk'a hem destek oldu hem de mesaj verdi: "Bu bir turnuva. Burada da hedeflerimiz var. Özellikle ilk 8'in içinde, daha sonra da ilk 24'ün içinde mutlaka olup Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Sporun içinde bazı olaylar, bazı dönemler vardır hiç beklenmedik şekilde tezahür eder. Frankfurt'ta da öyle olmuştur. Çok iyi başladığımız maç, sonucu itibarıyla hepimizi üzmüştür. Bizim şu anda Galatasaray'ı yöneten teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla üç sene peş peşe şampiyon olduk. Dolayısıyla bu kadronun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından son derece eminiz. Önümüzdeki günlerde de bu başarı çizgisini yakaladığımızı göreceksiniz."

10 MİLYON EURO'LUK OPERASYON

RAMS Park'ı led tabela ile süsleyen Galatasaray, bu hamleyle 10 milyon Euro'yu (488.5 milyon TL) kasasına koydu. Aslantepe'de yeniliklere devam eden sarı-kırmızılı kulüp, skorbordu da değiştirme kararı aldı. Daha büyük bir skorbord siparişi verildi.

SARAN'I ARADIM

"F.BAHÇE'NIN yeni seçilen yönetimini, Sadettin Saran'ı aradım ve tebrik ettim. Bu saatten sonra inşallah futbol ailesinin tüm paydaşları, daha güzel futbol izlettirmek için hareket eder diye düşünüyorum. Böyle bir beklenti içindeyim."