Futbol dünyasını sarsan ölüm: Billy Vigar 21 yaşında hayatını kaybetti!

İngiltere alt lig ekiplerinden Chichester City'nin 21 yaşındaki oyuncusu Billy Vigar, takımının geçtiğimiz hafta sonu Wingate & Finchley ile oynadığı maçta başına bir darbe aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında topu oyunda tutmaya çalışırken saha kenarındaki beton duvara çarpan Vigar, ağır bir şekilde yaralandı.
Olay anında büyük panik yaşanırken, sağlık ekipleri derhal müdahale etti. Ağır beyin travması geçiren genç futbolcu, hemen yapay komaya alındı ve salı günü hayati riski nedeniyle ameliyata alındı.
AİLESİNDEN AÇIKLAMA
Ancak tüm çabalara rağmen genç oyuncu, perşembe sabahı hayatını kaybetti. Vigar'ın ölümü, sevenlerini ve futbolseverleri yasa boğdu. Vigar ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Billy, geçen cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi.
Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. Onu sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemizi derinden yıktı" ifadelerine yer verildi.
KARİYERİ
Futbola 14 yaşında Arsenal altyapısında başlayan ve U18 ile Premier Lig 2 takımlarında düzenli olarak forma giyen Vigar, 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Vigar, geçtiğimiz yaz Chichester City'ye transfer oldu.
SİYAH BANT TAKILACAK
Isthmian Ligi Premier Division, bu hafta sonu oynanacak tüm maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm oyuncuların siyah kol bandı takacağını duyurdu.