Futbol dünyasını sarsan ölüm: Billy Vigar 21 yaşında hayatını kaybetti!

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Ancak tüm çabalara rağmen genç oyuncu, perşembe sabahı hayatını kaybetti. Vigar'ın ölümü, sevenlerini ve futbolseverleri yasa boğdu. Vigar ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Billy, geçen cumartesi ciddi bir beyin hasarı geçirdi.

Salı günü ameliyat olsa da yaralanma çok ağırdı ve 25 Eylül sabahı hayatını kaybetti. Onu sevdiği oyunu oynarken kaybetmiş olmamız ailemizi derinden yıktı" ifadelerine yer verildi.

KARİYERİ

Futbola 14 yaşında Arsenal altyapısında başlayan ve U18 ile Premier Lig 2 takımlarında düzenli olarak forma giyen Vigar, 2022 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştı. Vigar, geçtiğimiz yaz Chichester City'ye transfer oldu.

SİYAH BANT TAKILACAK

Isthmian Ligi Premier Division, bu hafta sonu oynanacak tüm maçlardan önce bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve tüm oyuncuların siyah kol bandı takacağını duyurdu.