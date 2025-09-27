Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sen ne cömertmişsin Mourinho!
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sarı-lacivertlileri Şampiyonlar Ligi'nden eleyen Benfica'nın başına geçen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir detay açıklandı. Benfica Başkanı Rui Costa, CNN Portekiz'e konuşurken ünlü hocanın maaşının 3-4 milyon Euro olduğunu duyurdu. Bilindiği üzere Mourinho, Fenerbahçe'den 10 milyon 500 bin Euro garanti ücret alıyordu. Öte yandan Portekizli teknik adamın sözleşmesinde kulüp lehine bir tazminat yer aldığı da aktarılırken ayrılmak istediği takdirde yıllık ücretinin yarısından az bir tazminat bedelini kulübüne ödeyeceği bildirildi. Haberde bu detay, "Mourinho'nun kabul ettiği 'nadir görülen' madde" şeklinde değerlendirildi. Mourinho, F.Bahçe'den ayrılınca 12 milyon Euro tazminat almıştı.

