Kanarya nefes aldı

Dakikalar 62'yi gösterirken Fenerbahçeli Nene, çaprazdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Savunmadan seken topa yeniden hamle yapan oyuncu ceza alanı çizgisinin hemen yanında Kenneth Paal'ın kafasına gelen müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.Berabere biten Göztepe ve Alanya maçlarında penaltı kaçıran Talisca, dün hakem beyaz noktayı gösterdiğinde yine topun başına geldi. Ancak tribünler buna ıslıklarla tepki gösterdi. Kerem ve Skriniar tribünleri sakinleştirdi. Brezilyalı oyuncunun vuruşu bu kez golle sonuçlanınca tribünler alkışlarla kutladı. Talisca, Süper Lig'de ikinci kez gol sevinci yaşadı.Fenerbahçe,Süper Lig'de erteleme maçında Alanya (2-2) ardından Kasımpaşa ile (1-1) berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 kaybetmişti. Sarı-lacivertli takım 3 karşılaşma sonra galip gelerek hem taraftarın yüzünü güldürdü. Hem de yeni yönetimine 'Hoş geldin' hediyesi verdi. Ayrıca 3 resmi maç sonra kalesini gole kapattı.Antalyaspor'un 34 yaşındaki İspanyol kalecisi, 62 dakika kalesinde duvar ördü. Bu ana kadar 9 kezle Süper Lig'de en çok kurtarış yapan isim oldu. Sonrasındaki iki golde yapacağı çok da bir şey yoktu.Marco Asensio, en üst lig kariyerinde hata yapmadan en yüksek isabetli pas sayısına ulaştığı maçı Fenerbahçe formasıyla Antalyaspor karşısında oynadı. İspanyol oyuncu 34'te 34 yaptı.Antalyaspor ile oynadığı son 7 Süper Lig maçının tamamını kazanan Fenerbahçe, bu rekabette Nisan 1999-Eylül 2006 arasındaki 8 karşılaşmalık süreçten bu yana en uzun serisini yaşıyor.