Beşiktaş’ın bir numaralı yıldızını neden harcamaya kalktılar!

Silva hakkında sürekli bir eleştiri bombardımanı oluyor.. Özellikle sezon başında performansının beklentilerin altında kaldığı yönünde yorumlar yapıldı. Rafa'nın formsuz olduğu, takıma yeterli katkıyı sağlayamadığı ve hatta "Gamsız" bir tavır sergilediği gibi eleştiriler oldu. "Rafa ocakta gönderilmeli…" gibi çıkışlar aldı başını yürüdü..Ayrıca, Sergen Yalçın'ın Rafa'yı bazı maçlarda erken oyundan alması ya da farklı mevkilerde kullanması, bu eleştirilerin artmasına neden oldu; bazıları hocayla arasında sorun olduğu spekülasyonunu bile yaptı.Ancak Portekizli futbolcu, sahada bu eleştirilere güçlü bir yanıt verdi. Özellikle Kayserispor'a karşı oynanan maçta kariyerinin ilk hat-trick'ini yaparak adeta patlama yaptı (4-0'lık galibiyet). Bu maçta 5 isabetli şut, 3 şut pası, 4/4 ikili mücadele kazanma ve rakip ceza sahasında 9 topla buluşma gibi etkileyici istatistiklerle sahanın yıldızı oldu.. Son Kocaelispor maçında performans olarak çok üstün olmasa da golü ve sahadaki gücüyle tribünlere renk verdi..Beşiktaş'ın zaten bir kalite sorunu var.. Durum böyle iken elinizdeki yaratıcı, skor değiştirecek futbolcuları bir anda harcamayın.. Sosyal medya yüzünden en büyük zararı da Beşiktaş gördü ve görmeye de devam ediyor.. Galatasaray derbisinin adamı olur Rafa Silva.. Kenara yazın!