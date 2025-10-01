Rafa Silva her yerde!

Beşiktaş'ın yıldızı Rafa Silva, Kayserispor maçında attığı 3 golden sonra, Kocaelispor ağlarını da havalandırarak iki maçta 4 gol buldu. Hücuma büyük güç katan Portekizli oyuncu, Kocaeli karşısında takıma savunmada yaptığı katkılarla alkış aldı. Hakkındaki eleştirilere son veren 32 yaşındaki yıldızın istatistikleri de yakaladığı çıkışı gözler önüne serdi... Kocaeli'ye karşı çektiği iki şutta bir gol bulan Rafa, rakip ceza sahasında sadece 2 kez topla buluştuğu bir maç yaşadı. Ancak defansta fark yarattı. 13 ikili mücadelenin 8'ini kazanan Rafa Silva'nın 2 pas arası dışında ayrıca 3 de top çalması bulunuyor.

SAVUNMADAKİ ARKADAŞLARINA DESTEK VERDİ

Tecrübeli oyuncunun maçtan sonra ortaya çıkan ısı haritası da dikkat çekiciydi. Forvet arkasında görev alan tecrübeli oyuncu, saha içerisinde daha fazla vakti kendi ceza sahasına yakın savunma önünde ve sağ kanada doğru geçirdi. Ortaya çıkan bu durum Rafa Silva'nın maç boyunca hareketliliğini ve diğer arkadaşlarına sağladığı yardımı gözler önüne serdi.