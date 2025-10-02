Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE NİCE MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE NİCE MAÇI CANLI YAYIN KANALI: Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Nice’i ağırlayacak. ilk maçta Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan sarı lacivertliler kendi sahasında 2. karşılaşmadan galip çıkmak istiyor. Taraftarlar, mücadelenin tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Nice maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Avrupa kupalarında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Nice ile karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Fenerbahçe-Nice maçına dair tüm detaylar.

MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Bah, Mombito, Mendy, Clauss, Sanson, Vanhoutte, Bard, Diop, Cho, Moffi.

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 19.45'te sahasında Fransa temsilcisi Nice ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı'nda başlayacak olan mücadele TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak.
 

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK!

Fenerbahçe'de önemli karşılaşma öncesinde tek eksik isim Jhon Duran.

Sarı-lacivertlilerde bir süredir takımla çalışmayan Duran'ın karşılaşmanın kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Dinamo Zagreb müsabakasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Anderson Talisca, kadroda yer alacak.

Kart cezasını Dinamo Zagreb'e karşı çeken Brezilyalı oyuncu, teknik heyetin şans vermesi halinde mücadelede forma giyebilecek.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ederson, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene, Cenk Tosun

