Trendyol 1. Lig’de 9. hafta heyecanı başlıyor!

Haftanın açılış müsabakalarında Boluspor, Esenler Erokspor'u konuk edecek. Arca Çorum FK de Manisa FK'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 9. haftanın programı şu şekilde:

Yarın:

20.00 Boluspor-Esenler Erokspor (Bolu Atatürk)

20.00 Arca Çorum FK-Manisa FK (Çorum Şehir)

4 Ekim Cumartesi:

13.30 Atko Grup Pendikspor-Adana Demirspor (Pendik)

13.30 Bandırmaspor-Eminevim Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Erzurumspor FK-İmaj Altyapı Vanspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Diyarbakır)

5 Ekim Pazar:

13.30 SMS Grup Sarıyer-Sakaryaspor (Stat belli değil)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İstanbulspor (Iğdır Şehir)

16.00 Özbelsan Sivasspor-Serikspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor (Bodrum İlçe)