El Toure bileniyor!

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesi Tammy Abraham'ın durumu belirsiz. İngiliz yıldız Kocaelispor maçında omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlara çıkamadı. Derbide oynaması zor görülen tecrübeli futbolcunun yerine düşünülen isim ise El Bilal Toure... Atalanta'dan transferi sürecinde Abraham ile santrfor rotasyonu için alındığı belirtilen 23 yaşındaki oyuncu, takıma katıldığı günden bu yana sol kanatta görev almıştı.Başarılı futbolcunun karşılaşmaya konsantre olduğu ve santrforda oynaması halinde gol atarak farklı bir sevinç yapmayı planladığı öğrenildi.