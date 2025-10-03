Liverpool tarifesi

Liverpool maçında tarih yazıp ardından bir gün mola veren Galatasaray dün Kemerburgaz'da derbi için yeniden sahaya indi. Teknik heyet, bir haftada ikinci zafer için Beşiktaş'ı detaylı şekilde mercek altına aldı…

1-OKAN Buruk, İngiliz devini analiz ettiği şekilde siyah-beyazlıları mercek altına aldı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde kaybettiği Göztepe ve kazandığı Kocaelispor maçlarını defalarca izledi. Buruk, ezeli rakiplerinin zaaflarını oyuncularına tek tek gösterdi.

2-İLK 11 için henüz karar verilmedi. Oyuncuların yorgunluk, fiziksel durumu ve sakatlık düzeyi takip edilecek. Tek forvetli 4-2-3-1 sisteminde değişiklik yapılmayacak.

3-LIVERPOOL zaferini 1 milyon Euro primle ödüllendiren başkan Dursun Özbek, aynı rakamın sözünü Beşiktaş galibiyeti için de verdi.

4-ULTRASLAN, Liverpool maçındaki atmosferi derbide tekrar yaşatmak istiyor. Sarıkırmızılı taraftarlar cep telefonlarını bırakıp saha içine konsantre olacak ve ıslıklarla Beşiktaşlı oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.

'TÜRKİYE'Yİ PARA İÇİN TERCİH ETMEDİĞİ AÇIK!'

LIVERPOOL maçında penaltıdan ağları bulan ve rakibi sürekli baskı altına alan Osimhen için The Athletic'ten ilginç bir yazı yayımlandı. Nijeryalı oyuncuyu, İngiliz ekiplerinin kaçırmasına anlam veremediğini belirten Nick Miller, yazısında "Premier Lig kulüpleri Osimhen'i transfer etmeyerek fırsatı kaçırdı mı?" sorusunu yöneltip şunları yazdı: "Osimhen, Liverpool savunmasına hücum ederek, akıllı koşular ve keskin top çalmalar yaparak, kendisi ve takım arkadaşları için fırsatlar yaratarak tam bir tehditti. Türkiye'ye gitmesinin tek sebebinin para olmadığı çok açık.