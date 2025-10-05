Dönüm noktası Samsun!

Antalyaspor ve Nice galibiyetleriyle moral bulan Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak. Ligin dişli ekiplerinden Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok.Oyuncular Başkan Sadettin Saran'a şu mesajı gönderdi:Yönetim ve camia, Samsunspor maçının sonucuna büyük anlam yüklerken kulüpteki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan teknik direktör Domenico Tedesco için de bu müsabaka ayrı önem taşıyor.