Dönüm noktası Samsun!

Antalyaspor ve Nice galibiyetleriyle moral bulan Fenerbahçe, bugün Süper Lig'de şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birine çıkacak. Ligin dişli ekiplerinden Samsunspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertlilerin puan kaybına tahammülü yok. Bu mücadeleyi 'dönüm noktası' olarak gören teknik heyet ve futbolcular, tam konsantre galibiyete kilitlenmiş durumda.
Oyuncular Başkan Sadettin Saran'a şu mesajı gönderdi: "En zorlu virajlardan birine çıkıyoruz. Şu ana kadar hep bize destek oldunuz.. Aile ortamını daha kuvvetli bir hale getirmek için çabalamaya devam edeceğiz. Sizin ve camiamızın yüzünü güldürmek istiyoruz..."
TEDESCO KOLTUĞU SAĞLAMA ALMAK İSTİYOR
Yönetim ve camia, Samsunspor maçının sonucuna büyük anlam yüklerken kulüpteki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan teknik direktör Domenico Tedesco için de bu müsabaka ayrı önem taşıyor. Son iki galibiyetle kredisini artıran İtalyan hoca da İstanbul'a 3 puanla dönüp koltuğunu sağlamlaştırmayı hedefliyor.