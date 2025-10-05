Müthiş seri sona erdi!

Galatasaray'ın Süper Lig'deki iki serisi dünkü Beşiktaş beraberliği ile bitti. En son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybeden sarı-kırmızılı ekip, ardından oynadığı 15 maçı da kazanmıştı. Dün yine Beşiktaş'la karşılaşan Cimbom, sahadan beraberlikle ayrıldı ve üst üste kazanma serisi sona erdi.RAMS Park'taki yenilmezlik serisinin 29 maça çıkması ise Galatasaray için teselli oldu.Kötü geçirdiği geçen sezonda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'yi iki maçta da 1-0 yenerek rakibine 6 puanlık darbe vuran Beşiktaş, ikinci yarıda da sahasında lider Galatasaray'ı 2-1'lik skorla geçerek rakibine ilk mağlubiyetini tattırmıştı. Siyahbeyazlı ekip, dün akşam da sarı-kırmızılı takımla dış sahada berabere kalarak yine zirve yarışına ayar verdi.