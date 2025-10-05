Ölümcül hata yaparsan bedelini ödersin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, G.Saray taraftarına kardeşi için açtığı başsağlığı pankartı sebebiyle teşekkür etti. Rakibi kendilerinin maça soktuğunu ifade eden deneyimli çalıştırıcı, "Oyun planımız başta sağlıklı durdu. G.Saray'ın neler yapabileceğini çok iyi planladık. Çok doğru oynadık, erken golü bulduk. Kırmızı kart, oyunu kolaylar gibi oldu. 11'e 10'da oyuncularıma bazı şeyleri anlattım, topun bizde kalması gerektiğini söyledim. 10 kişilik takımdan baskı yedik.
Neredeyse pozisyon vermediğimiz maçtan 1-1'le ayrıldık. Böyle ölümcül hata yaparsan golü yersin. Yediğimiz gol psikolojimizi düşürdü, onları iştahlandırdı.
2 puan kaybeden taraf bizdik. Birçok şeyi doğru yaptık ama tek bir yanlışa ceza ağır kesildi.
Bazen bizdeydi oyun, bazen onlardaydı. İyi bir derbi oldu" ifadelerini kullandı.
'MERT'LİK BİR ŞEY YOK'
Sergen Yalçın, eleştirilen kalecisi Mert Günok'u da savundu. Kalelerine top gelmediğini vurgulayan Yalçın şöyle devam etti: "O yüzden Mert'in performansını değerlendirecek bir durum olmadı. Mert, milli takım kalecisi. Uzun süredir Beşiktaş'ta oynuyor. Çok önemli maçlar oynamış kaleci. Beşiktaş'a da ben aldım. İyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum. Zaman zaman hata yapıyor ama bu oyun zaten hatalar oyunu.
Hataları ne kadar minimuma indirirsek bizim için faydası olur."