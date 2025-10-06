Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Muslera’yı unutturdu
G.Saray'ın 30 milyon Euro bonservis yatırımında bulunduğu Uğurcan Çakır, Muslera'nın boşluğunu dolduracağını gösterdi. Alanyaspor ve Liverpool'un ardından Beşiktaş maçında da başarılı kurtarışlara imza atan milli eldiven, sarı-kırmızılı taraftara kısa sürede kendisini kabul ettirdi. 2013'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçilen ilk Galatasaray kalecisi olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılıların tam 22 maç sonra Avrupa'da kalesini gole kapadı. 29 yaşındaki kaleci, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı ve Trabzonspor'daki başarılı çizgisine Galatasaray'da devam etti.
