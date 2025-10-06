Muslera’yı unutturdu

G
.Saray'ın 30 milyon Euro bonservis yatırımında bulunduğu Uğurcan Çakır, Muslera'nın boşluğunu dolduracağını gösterdi. Alanyaspor ve Liverpool'un ardından Beşiktaş maçında da başarılı kurtarışlara imza atan milli eldiven, sarı-kırmızılı taraftara kısa sürede kendisini kabul ettirdi. 2013'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçilen ilk Galatasaray kalecisi olan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılıların tam 22 maç sonra Avrupa'da kalesini gole kapadı.
29 yaşındaki kaleci, yeni takımına kısa sürede uyum sağladı ve Trabzonspor'daki başarılı çizgisine Galatasaray'da devam etti.