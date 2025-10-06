‘Yılmaz’ Gaziantep tutulmuyor

Gaziantep FK, Burak Yılmaz yönetiminde şahlandı. Deplasmanda konuk olduğu Fatih Karagümrük'ü 2-0 deviren Güney ekibi, 2 maç aradan sonra galip gelirken yenilmezlik serisini de (4G-2B) 6'ya çıkardı.
İlk devresi golsüz geçilirken 55. dakikada Alexandru Maxim penaltıdan perdeyi açtı. 69. dakikada da Kozlowski takımını rahatlattı. 90+8'de penaltı kazanan Karagümrük'te David Fofana, atıştan yararlanamadı. Gaziantep puanını 14 yaparken, Fatih Karagümrük 8 maçta topladığı 3 puanla ligin dibine demir attı.