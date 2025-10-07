Sudan ucuz kahraman!

Tarık Çetin Fenerbahçe'ye yeni gelmedi, geri geldi… Kocaeli Demirspor altyapısından 2009 yılında yani 12 yaşındayken Fenerbahçe altyapısına gelen kaleci, sarı-lacivertli takımın U16'dan U21'e kadar tüm takımlarında forma giydi. 2018'de Karagümrük'e kiralandı. 2019'da ise bedelsiz olarak Çaykur Rizespor'a gitti. Sezon başında yine bedelsiz olarak yıllık 15 milyon TL'ye Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Dönüşünde kulübün gelişim antrenörü Tahir Karapınar'ın ısrarı etkili oldu. Bugün 28 yaşında olan Tarık'ın yeniden sarılacivertli takıma gelişinde iki büyük hayali etkili oldu.

MAÇ SABAHI TEDESCO SÖYLEDİ

2014 yılında TFF'nin dergisine verdiği bir röportajda "En büyük hedefim hem Fenerbahçe hem de milli takımın kalesini koruyabilmek" diyen tecrübeli oyuncu, ilkini gerçekleştirdi. İrfan Can Eğribayat'ın hafta içinde parmağını kırması, Ederson'un da ağrıları nedeniyle Samsun maçından 12 saat önce kaleye geçeceğini öğrenen Tarık, fırsatı soğukkanlılıkla karşıladı ve sahadaki performansıyla geçer not aldı. Hem refleksleri hem de hava toplarındaki başarısıyla dikkat çeken tecrübeli isim, maç boyunca takım arkadaşlarına da moral aşılayan bir duruş sergiledi. 5 kurtarış yaptığı maçta bunlardan ikisini yumruklayarak yaptı.



KALEDEKİ KÜÇÜK DEV!

U17 kategorisinde Fenerbahçe ve milli takımın kalesini korurken 1.92'lik boyuyla 'Küçük dev' görüntüsü veren ve öyle anılan Tarık Çetin, şu an 1.93 boyunda. Profesyonel kariyeri boyunca Rizespor kalesini 88 maçta korudu. 111 gol yerken 25 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Karagümrük'te ise 44 maçta forma giydi. 43 gol yerken, 18 kez rakiplere gol izni vermedi.