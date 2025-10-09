Derbilerin de şampiyonu!

2021-2022 sezonunu 13. sırada tamamlayan Galatasaray'ın kaderini değiştiren isim Okan Buruk oldu. Sarı-kırmızılı takımı üst üste üç kez şampiyonluğa taşıyan ve formaya 5. yıldızı işleten başarılı teknik adam, dördüncü sezonunda da liderlikten inmiyor. Bu sezona da çok iyi başlayarak ligde geride kalan 8 karşılaşmada sadece tek beraberlik alan 51 yaşındaki çalıştırıcı, dikkat çekici bir istatistiğe de imza attı. Galatasaray'ın başında çıktığı 118 lig maçında 98 galibiyet-13 beraberlik-7 yenilgi karnesine sahip Okan Buruk, derbilerde ezeli rakiplerine karşı da ciddi bir üstünlük kurdu.

RAKİPLERİNE BÜYÜK FARK ATTI

Süper Lig'de son 4 sezonda 4 Büyükler'in arasında oynadığı 19 maçta sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet-4 beraberlik- 3 yenilgi tablosu ile karşılaştı. Derbilerde 40 puanla zirvede olan Aslan'ı 27 puanla Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş 26 puan aldı, Trabzonspor 13 puanda kaldı. Okan Buruk döneminde büyük maçlarda istediğini almayı başaran Cimbom, milli araya 5 puan farkla zirvede girdi.

YÖNETİMDEN 74 MİLYONLUK JEST

G.Saray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Okan Buruk'un ücretinde kur ayarlaması yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında İstanbul'da unutulmayacak bir galibiyete imza atan, ligde de milli araya zirvede giren sarıkırmızılı ekibin teknik direktörüne jest yapıldı. Normalde bu sezon 120 milyon TL kazanacak olan başarılı hocanın maaşı, dövizdeki artış da göz önünde bulundurularak bonuslarla beraber net 4 milyon Euro'ya (194 milyon TL) çıkarıldı. Bu güncellemeyle beraber Okan Buruk'a TL olarak 74 milyon zam yapılı.