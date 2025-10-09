Kerem için gözler TFF’de

BENFICA'DAN Fenerbahçe'ye transferi günlerce gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu şimdi de sözleşmesi nedeniyle tartışmaların odağında. Milli futbolcunun biri asgari ücret üzerinden olan, diğeri de dönemin yöneticisi Hakan Safi ile yapılan yıllık 8 milyon 750 bin Euro'luk anlaşması için UEFA da harekete geçti. UEFA, TFF'ye konuyu sordu.Kerem'in sözleşmesiyle ilgili olarak hukuk kurulundan çıkacak görüş, Fenerbahçe ve futbolcu için büyük önem taşıyor.