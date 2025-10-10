Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi günlerce gündemi meşgul eden Kerem Aktürkoğlu, şimdi de sözleşmesi nedeniyle tartışmaların odağında. Milli futbolcunun durumu, Portekiz basını tarafından da yakın takibe alındı. Kerem'in biri asgari ücret üzerinden olan diğeri de dönemin yöneticisi Hakan Safi ile yapılan yıllık 8 milyon 750 bin Euro'luk anlaşma için UEFA'nın harekete geçtiği ve TFF'ye konuyu sorduğunu Murat Özbostan imzasıyla okurlarımıza duyurmuştuk. Portekiz'in A Bola gazetesi de SABAH Spor'un bu haberini referans göstererek konuyu manşetine taşıdı.

"Kerem'in başı dertte" başlığı ile verilen haberde, "Ekim ayında Türkiye tarafından antrenmanlara çağrılan Aktürkoğlu, F.Bahçe'nin önümüzdeki maçlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya ve hatta kulübün 2025'deki son maçını oynayacağı 21 Aralık'a kadar sahalardan uzak kalabilir. Aktürkoğlu, dört UEFA Avrupa Ligi maçının yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray gibi lig maçlarını da kaçıracak" ifadeleri yer aldı.