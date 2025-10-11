Güçlü olma zamanı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında bugün deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak ve TV8'den yayınlanacak. Grupta Gürcistan'ın averajla gerisinde 3. sırada yer alan Türkiye, ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 yendi, Konya'da ise İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu mücadelede forma giyemeyecek. Bulgaristan, Türkiye maçına yeni teknik direktörü Aleksandar Dimitrov yönetiminde çıkacak.



SORU: Milli Takımımız, İspanya maçında ağır bir yenilgi aldı. Şimdi rakip Bulgaristan. Bu maçtan ne bekliyorsunuz?



LEVENT TÜZEMEN

Bu maçta defansif zafiyete yer yok!

İspanya önünde alınan ağır hezimetin baş sorumlusu Montella. Futbolda, 'Ben istediğimi oynarım, rakip ne oynarsa oynasın' anlayışı yok. Eğer Milli Takım, İspanya'ya karşı G.Saray'ın, Liverpool maçındaki oyun modelini uygulasaydı bu fark olmazdı. Bulgarlar, sert ve temasl ı oyunu çok seviyor. 1-Rakibe kızmamak, sakin olmak gerekir. 2-Montella, orta sahayı dirençli oyunculardan kurmalı, İsmail'e mutlaka görev vermeli. 3-Savunmanın iki kanadında Mert-Eren ikilisi oynayacak diye düşünüyorum. Ancak bu ikili hücuma paldır küldür çıkmamalı ve defansif zafiyet yaratmamalı. Ben hücum hattını Yunus, Kenan ve Kerem'den kurarım. Arda-Hakan ikilisinden biri orta alana da yardım etmeli. Milli Takım, kazanmak istiyorsa hatlar arasını fazla açmamalı, oyuncular öfke kontrolünü ayarlamalı. Montella hamle oyuncularını da hazır tutmalı.



MURAT ÖZBOSTAN

Rakipten üstünüz fark bekliyorum

Milli Takım çok kritik iki maç oynayacak. Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarında 6 puan alamazsa yarışa havlu atacak. Bu, Türkiye için bir yıkım olur. Bunu düşünmek bile istemiyorum. Bugünkü maçtan üç puan ve gol averajı nedeniyle farklı bir skor bekl-i yorum. Rakibimizle mukayese edilemeyecek kadar iyi bir takımız. Bulgaristan çok hata yapan, iyi savunması olmayan, hücum aksiyonları vasat bir takım. Bizi ise anlatmaya gerek yok. Her bir futbolcumuz Avrupa standartlarında ve önemli takımlarda görev yapıyor. İspanya maçının hezimetini unutturmak için Bulgaristan bir şanstır. Dolayısıyla karşılaşmaya bu gözle bakmak lazım. Morale ihtiyacımız var çünkü Kocaeli'de Gürcistan ile daha zor bir maç oynayacağız. Grup liderliği şansını kaçırdık. Dünya Kupası'nı kaçıramayız.



GÜRCAN BİLGİÇ

Bütün umudum genç yetenekler

Önce travmadan kurtulmalıyız. Aynı baskıyı Bulgarlar da yaşıyor. Karşımızda yenilmemek için direnen bir takım olacak. Montella'nın rakibe göre sistem üreten bir hoca olmadığını İspanya karşısında anladık. Dolayısıyla son 11'ini değiştirmeden ofansif ağırlıkta oyuncuların olduğu bir takımla sahaya çıkacaktır. Kadro içinde Arda, Kenan veya Yunus gibi çözüm bulan, yetenekli oyuncular var. Umudum onlardadır. Bu ekstra oyuncularımız maçı her türlü çevirecekler. Kendileri de bunun farkında. Ya kazanacağız ya kazanacağız. Başka çare yok. Sahada bunu hissettiren bir vücut dili yakalarsak problemi çözmemiz de kolaylaşır. Bulgarlar direnecektir. Umarım bir Karadağ şoku yaşamayız.