4 Büyükler’in toplam borcu 65.1 milyar TL

TÜRK
futbolunun dört büyük kulübü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un borsaya açık şirketleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) finansal durum raporlarını sundu. 31 Ağustos 2025 itibarıyla yapılan açıklamalara göre; dört kulübün toplam borcu 65.1 milyar lirayı buldu. En yüksek borç, 24.3 milyar TL ile Galatasaray'a ait.
İkinci sırada 18.8 milyar lirayla Fenerbahçe yer aldı. Beşiktaş'ın borcu ise 17.8 milyar liraya ulaştı. Bankalar Birliği'nden ilk çıkan kulüp olan Trabzonspor, 2.8 milyar TL ile Dört Büyükler arasında en az borca sahip kulüp konumunda bulunuyor.