Norveç’te İsrail’e 4 bin kırmızı kart!

Giriş Tarihi: 12.10.2025

Dünya Kupası eleme müsabakasında Norveç, İsrail’i 5-0’lık skorla dağıttı! Tribünde taraftarlar, soykırımcıları protesto ederken Filistin’e destek verdi

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Norveç, sahasında İsrail'i 5-0 mağlup etti. Haaland'ın hat-trick yaptığı maçta Kuzey ekibinin diğer golleri Khalaili (k.k) ve Nachjmias'tan geldi. Ullevaal Stadı'ndaki Norveçli taraftarlar, Gazze'de yaptığı soykırım nedeniyle katil İsrail'i protesto etti. Filistin'e destek veren 4 bin futbolsever, hazırladıkları organizasyonla İsrail'e 'kırmızı kart' gösterdi.

MAÇIN GELİRLERİ GAZZE'YE
Ayrıca Filistin bayrakları da tribünlerde yer aldı. Norveç Futbol Federasyonu, bu maçın tüm gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağını daha önce açıklamıştı.

