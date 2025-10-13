Del Bosque: Beşiktaş’ı kalbimde taşıyorum

İspanya'yı Dünya ve Avrupa şampiyonu yapan ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Vicente del Bosque, Türkiye'deki günlerini unutamadığını söyledi. Deneyimli teknik direktör verdiği röportajda şunları söyledi: "Türk halkını çok takdir ediyorum. Orada on ay geçirdim ve gerçekten harika bir zamandı. Avrupa'da yaşarken diğer yandan her gün Asya'da antrenman yapma fırsatı bulduk. Çünkü Beşiktaş'ın antrenman merkezi Asya tarafındaydı. Beşiktaş'ı kalbimde taşıyorum. Maçlarını hâlâ izliyorum. Bugün bile maçlarını izlerim. Engelli oğluma çok yardımcı oldular. Bize gösterilen ilgiden dolayı ömür boyu minnettar kalacağım."