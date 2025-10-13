Yolumuz açık

16 yıllık Avrupa Şampiyonası hasretini EURO 2024 Almanya'ya giderek bitiren A Milli Takım'ın yeni hedefi 24 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirmek. En son 2002'de bu organizasyonda mücadele eden ve 3.'lükle dönen Ay-Yıldızlılar 2026'da ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyor.mart ayında oynanacak play-off sonunda belli olacak.Türkiye'nin yer aldığı E Grubu'nda 3 maç sonunda 9 puanı olan İspanya'nın lider çıkması garanti. Bizim hedefimiz grup ikinciliği. Bulgaristan karşısında aldığımız galibiyetle 6 puana ulaşıp ikinciliği Gürcistan'dan aldık.Grup ikinciliği kadar play-off kurasına 1. torbadan seri başı girmek de çok önemli.Ay-Yıldızlılar, grubu 2. sırada tamamlarsa 1. torbadan seri başı olma ihtimali %97.9'a çıkmış durumda. Millilerimiz böylece play-off yarı final maçını evimizde oynama şansı elde edecek. Ayrıca 1. torbada dişimize denk ve Uluslar Ligi'nden lider olarak gelen nispeten zayıf takımlarla da eşleşme şansımız olacak. Milli Takım, grubu ikinci tamamlaması halinde Dünya Kupası için yolu açık ve şanslı görülüyor.