2 yıl sonra Yunus

Dakikalar 35'i gösterdiğinde sol kanattan gelişen hızlı atağımızda Kenan Yıldız ceza sahası sol çaprazdan İsmail Yüksek'e çıkardı, İsmail'in tekte vuruşunu defans çizgiden çıkardı. Defanstan seken topu kale önünde Yunus Akgün müthiş tamamladı. Ay-Yıldızlı forma ile son golünü 15 Ekim 2023'te 4-0 kazanılan Letonya maçında atan Yunus, 14 Ekim 2025'te yani 2 yıl sonra fileleri buldu. Toplamda 3. golüne ulaştı. Bu güzel vuruşa karşılaşmayı tribünden izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalmadı ve beğenisi ekranlara yansıdı.



KAPTANDAN KAFAYA TESLİM ASİSTLER

A Milli Takım formasıyla 101. maçına Gürcistan karşısında çıkan kaptan Hakan Çalhanoğlu, Merih'in iki golünde de 'Al da at' dercesine adrese teslim asist yaptı.