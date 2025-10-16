Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 1. Lig 10. hafta heyecanı başlıyor!
Giriş Tarihi: 16.10.2025 10:36

1. Lig 10. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol 1. Lig'in 10. hafta yarın (17 Ekim cuma) oynanacak Ümraniyespor - Sarıyer maçıyla başlayacak.

İHA
Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından futbolda heyecan devam edecek.

Trendyol 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yarın, 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak.

Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Ümraniyespor - Sarıyer

18 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK - Erzurumspor FK
13.30 Vanspor - Pendikspor
16.00 Adana Demirspor - Sakaryaspor
19.00 Atakaş Hatayspor - Çorum FK

19 Ekim Pazar

13.30 Ankara Keçiörengücü - Özbelsan Sivasspor16.00 Iğdır FK - Boluspor
19.00 Esenler Erokspor - Sipay Bodrum FK

20 Ekim Pazartesi

16.00 Serikspor - Amed Sportif Faaliyetler
20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor

