1. Lig 10. hafta heyecanı başlıyor!

Milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından futbolda heyecan devam edecek.
Trendyol 1. Lig'de 10. hafta karşılaşmaları yarın, 18 Ekim Cumartesi, 19 Ekim Pazar ve 20 Ekim Pazartesi günü oynanacak.
Trendyol 1. Lig'de 10. haftanın programı şöyle:
Yarın
20.00 Ümraniyespor - Sarıyer
18 Ekim Cumartesi
13.30 Manisa FK - Erzurumspor FK
13.30 Vanspor - Pendikspor
16.00 Adana Demirspor - Sakaryaspor
19.00 Atakaş Hatayspor - Çorum FK
19 Ekim Pazar
13.30 Ankara Keçiörengücü - Özbelsan Sivasspor16.00 Iğdır FK - Boluspor
19.00 Esenler Erokspor - Sipay Bodrum FK
20 Ekim Pazartesi
16.00 Serikspor - Amed Sportif Faaliyetler
20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor