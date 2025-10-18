İsrail’in sporun içinde kalmasını kabul etmiyorum!

Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Gazze'de yaşanan insanlık dışı katliamlar olmasına rağmen İsrail'in hâlã sportif alanın içinde kalmasını bir spor adamı olarak kabul etmediğini söyledi. İtalya Dışişleri Bakanlığı ile Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü'nün Napoli kentinde ev sahipliği yaptığı Napoli MED Akdeniz Diyalog Forumu'na katılan Hacıosmanoğlu, "Sporun dünya genelinde barışa, kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz.ifadelerini kullandı. Hacıosmanoğlu, şimdi Orta Doğu'da bir barış umudu doğduğunu ifade ederek, Gazze'deki çocukların unutulmaması gerektiğini ve hep birlikte oraya el uzatıp, dünyanın burayı ayağa kaldırması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük desteğiyle çok güzel tesisleri olduğunu aktardı.