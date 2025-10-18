Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal silip süpürecek!
Teknik direktör Sergen Yalçın’ın planı, Kasım ayına kadar oynayacakları 5 Süper Lig maçından 15 puan çıkartmak. Siyah-beyazlıları, aralarında Fenerbahçe derbisinin de

Ogün ŞAHİNOĞLU
Milli araya girmeden önce Galatasaray derbisinden 1-1'lik skorla ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'e bugünkü Gençlerbirliği maçı ile dönüş yapacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hedefi, Kasım ayındaki milli araya kadar oynanacak 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak. Deneyimli çalıştırıcı, bu maçları kazandıkları takdirde emin adımlarla yollarına devam edeceklerini ve önlerinin açık olacağını düşünüyor. Evindeki Gençlerbirliği mücadelesinde 5 maçlık serisinin ilk galibiyetini almak isteyen siyah-beyazlı ekip, daha sonra erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak. Kartal, önümüzdeki hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak müsabakanın ardından evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 5'te 5'lik serisinin son maçı ise Antalyaspor ile dış sahada yapılacak.

İŞTE 5 MAÇLIK SERİ

18 Ekim.................. Gençlerbirliği
22 Ekim....................Konyaspor (D)
26 Ekim....................Kasımpaşa (D)
2 Kasım........................Fenerbahçe
8 Kasım..................Antalyaspor (D)

