Kartal silip süpürecek! Beşiktaş’ı kritik bir seri bekliyor...

Giriş Tarihi: 18.10.2025 09:49

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın planı, Kasım ayına kadar oynayacakları 5 Süper Lig maçından 15 puan çıkartmak. Siyah-beyazlıları, aralarında Fenerbahçe derbisinin de bulunduğu zorlu ve kritik bir seri bekliyor. İşte Kartal'ın fikstürü...

Milli araya girmeden önce Galatasaray derbisinden 1-1'lik skorla ayrılan Beşiktaş, Süper Lig'e bugünkü Gençlerbirliği maçı ile dönüş yapacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hedefi, Kasım ayındaki milli araya kadar oynanacak 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak.

Deneyimli çalıştırıcı, bu maçları kazandıkları takdirde emin adımlarla yollarına devam edeceklerini ve önlerinin açık olacağını düşünüyor.

Evindeki Gençlerbirliği mücadelesinde 5 maçlık serisinin ilk galibiyetini almak isteyen siyah-beyazlı ekip, daha sonra erteleme maçında Konyaspor'a konuk olacak.

Kartal, önümüzdeki hafta Kasımpaşa ile deplasmanda oynanacak müsabakanın ardından evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 5'te 5'lik serisinin son maçı ise Antalyaspor ile dış sahada yapılacak.

Beşiktaş bu sezon Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı 6 lig maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 1.6 puan ortalaması yakaladı.

İŞTE 5 MAÇLIK SERİ

18 Ekim.................. Gençlerbirliği

22 Ekim....................Konyaspor (D)

26 Ekim....................Kasımpaşa (D)

2 Kasım........................Fenerbahçe

8 Kasım..................Antalyaspor (D)

