Tedesco Montella’ya özendi!

Süper Lig'de milli araya Samsunspor beraberliği ile giren ve Fenerbahçe'deki geleceği pamuk ipliğine bağlı olan teknik direktör Domenico Tedesco, takımını yarışta tutmak için çalışıyor. Uzun ara boyunca çift idman yaptırarak milli takıma gitmeyen oyuncuların fiziksel kondisyonunu üst seviyeye çıkarmaya uğraşan İtalyan teknik direktör, bir yandan da taktiksel açıdan detaylı bir şekilde düşünme ve analiz fırsatı buldu. Yardımcılarıyla birlikte yaklaşık 10 gündür yeni bir plan ve sistem üzerinde çalışan 40 yaşındaki hoca, yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçında Kerem Aktürkoğlu'nu ileri uçta denemeyi planlıyor.

SOL KANATTA NENE GÖREV ALACAK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, Ay-Yıldızlı ekipte yaptığı gibi Kerem'i forvette kullanarak farklı bir oyun anlayışına geçmek isteyen genç çalıştırıcı, En-Nesyri'den beklenen verimi bir türlü alamadı. Tedesco'nun Faslı golcüyü kulübeye çekmesi beklenirken, Kerem'in boşalttığı sol kanatta ise Nene'ye görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Bu arada ağrıları azalan ve topla çalışmalara başlayan Jhon Duran'ın ise Karagümrük maçında da kadroda yer almayacağı ve kademeli olarak takıma katılacağı kaydedildi.