Açız ve çok istiyoruz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir'i başta çözemediklerini, sonradan açıldıklarını söyledi. Deneyimli hoca, "Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik. Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Antrenman performansıyla, bugünkü (dünkü) performansı eşleşti"
dedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo maçına da değinen Buruk şunları söyledi: "Geçen Liverpool maçında muhteşem bir taraftar vardı. Biz doğru oynadıkça, taraftarla bütünleştikçe muhteşem işler çıkartıyoruz.
Aynı açlık ve istekle kazanmak istiyoruz" dedi.
HAKEM HERKESİ ZORLADI
Atilla Karaoğlan'a da tepki gösteren tecrübeli hoca, "İki takım için en büyük zorluk Atilla hocaydı. İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı. Allah herkese sabır versin" diye konuştu.