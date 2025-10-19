Dursun Özbek: Yaptık, yine yapacağız!

Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurulu dün gerçekleşti. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim oy çokluğuyla ibra edildi. Kongrenin başında söz alan Dursun Özbek şu açıklamalarda bulundu:Üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğu kazanmak ayrıca Avrupa'da kalıcı güç haline gelmek istiyoruz.Bize geçmişte 'Galatasaray gayrimenkul şirketi mi?' diyen rakiplerimiz, bugün de hem bizi taklit ediyorlar hem de 'Galatasaray paraları nereden buluyor?' demeye başladılar.Esas hedeflerimize hizmet edecek faaliyet dışı gelirlerimizi en tepeye çıkaracağız. Durmuyoruz. Yaptık, bir daha yapacağızRiva'dan 3 yıl içinde daha 11.2 milyar TL net gelir bekliyoruz.