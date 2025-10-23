Hayat öpücüğü

Topu görmeden kazandılar!

Beşiktaş, Konyaspor karşısında yüzde 29 topa sahip olma oranı ile oynadı. Siyah-beyazlı ekip; pas (528'e 229), isabetli pas (469'a 161), pas isabeti (%88'e %70.3), orta (61'e 6), isabetli orta (13'e 3), toplam şut (22'ye 9) istatistiklerinde de rakibinin çok gerisinde kaldı. Kartal sadece 4'e 3'le isabetli şutla Konyaspor'a üstünlük sağladı.

Ndidi şiftah yaptı

WILFRED Ndidi, Ağustos 2019'dan (Leicester vs Chelsea) bu yana ilk kafa golünü Beşiktaş formasıyla Konyaspor'a attı. Ayrıca siyah-beyazlılarda çıktığı 9. maçta ilk golünü kaydetti.



Rafa sıfır çekti!

Beşiktaş'ın oyun aklı olan Rafa Silva, dün akşam etkisiz kaldı ve 57. dakikada yerini Salih Uçan'a bıraktı. Oyunda kaldığı sürede 7 kez topla buluşan Portekizli yıldız, yüzde 50 başarılı pas isabetiyle oynadı. Ayrıca hiç şut denemesinde bulunmadı.

Takımın yarısı değişti!

Beşiktaş'ta kalede beklenen değişim Konya maçında yaşandı. Mert Günok'un yerine, Ersin Destanoğlu görev yaptı. Svensson kesik yerken teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ın gelmesiyle formaya hasret kalan, son üç maçta kadroya bile giremeyen Taylan Bulut ise 11'de sahaya çıktı. Ayrıca statü gereği Cengiz Ünder, Vaclav Cerny ve Tiago Djalo görev yapmadı. Bu futbolcuların yokluğunda Milot Rashica, Gabriel Paulista ve Devrim Şahin oynadı.