Türk düellosunu Arda kazandı

Şampiyonlar Ligi'nde dün milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, birbirlerine rakip oldu. İki oyuncu da ilk 11'de başlarkenİspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 57. dakikada Bellingham attı. Real Madrid'de96 kez topla buluştu. 71 pasının 69'unda isabet kaydetti. 7 şut pası atarken 2 şutunda 1 isabet sağladı. 11 ikili mücadelenin 6'sını kazandı.30 defa topla buluşabilen genç yetenek, 20 pasının 14'ünde adresi tutturdu. 1'i isabetli 3 şut attı, 3 ikili mücadeleyi de kazanamadı.