Türk düellosunu Arda kazandı

Giriş Tarihi: 23.10.2025

Şampiyonlar Ligi'nde dün milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız, birbirlerine rakip oldu. İki oyuncu da ilk 11'de başlarken Real Madrid, Juventus'u 1-0 mağlup etti. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golü 57. dakikada Bellingham attı. Real Madrid'de Arda 74 dakika sahada kalırken 96 kez topla buluştu. 71 pasının 69'unda isabet kaydetti. 7 şut pası atarken 2 şutunda 1 isabet sağladı. 11 ikili mücadelenin 6'sını kazandı. Kenan da 75 dakika süre aldı. 30 defa topla buluşabilen genç yetenek, 20 pasının 14'ünde adresi tutturdu. 1'i isabetli 3 şut attı, 3 ikili mücadeleyi de kazanamadı.

