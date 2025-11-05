Kerem Aktürkoğlu’ndan anlamlı hareket! Başkanlık vaadini yerine getirdi

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Yenidoğu Okullarında gerçekleştirilen ilkokul başkanlık seçimi için arkadaşlarına "Başkan olursam Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim." vaadinde bulunan 3-C öğrencisi Aras Şamlı, seçimi kazanmasının ardından milli futbolcuya mesaj attı.

Kerem Aktürkoğlu, Aras Şamlı'nın mesajına "Tebrikler Aras! Davetini memnuniyetle kabul ediyorum. Çok yakında görüşmek üzere." cevabını verip okulu ziyaret etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU: "KENDİM OLABİLDİĞİM İÇİN BAŞARI GELİYOR"

Milli futbolcu, gerçekleştirilen ziyarette okulun konferans salonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı. İlk kez okul ziyareti yaptığını belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Kız kardeşim de geçen yıl başkanlık seçiminde beni okuluna davet etmişti ama o zaman çok yoğun olduğum için gidememiştim. Şimdi ilk okul ziyaretimi Aras sayesinde gerçekleştiriyorum. Beni davet ettiği için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyarette genç hayranlarına tavsiyelerde de bulunan Kerem Aktürkoğlu, şunları söyledi: "Hayatım boyunca kendim oldum, kendim olmak için çabaladım, hiç kimsenin beni yönlendirmesine izin vermedim. Aras'a ve buradaki kardeşlerime tavsiyem, kendilerini nasıl iyi ve mutlu hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Kimsenin onları belli kılıflar içine sokmalarına izin vermemeleri lazım. Bu şekilde başarılı olabileceklerine inanıyorum. Kendim olabildiğim için başarı geliyor."