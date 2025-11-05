Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PUAN DURUMU | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu sıralaması nasıl, Galatasaray kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 5.11.2025 14:36

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçları bu akşam oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray bu akşam Ajax deplasmanında çıkacak. Şu ana kadar oynadığı 3 karşılaşmadan 2 galibiyet 1 mağlubiyet alan Aslan’ın toplamda 6 puanı var. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu sıralaması nasıl, Galatasaray kaçıncı sırada? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta puan durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün birbirinden önemli mücadele oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray ise Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Aslan, karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa gruptan çıkma adına çok büyük adım atmış olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu sıralaması nasıl, Galatasaray kaçıncı sırada? İşte detaylar;

Galatasaray, Ajax maçı öncesinde 6 puanla 16. sırada yer alıyor. Bu akşam alınacak bir galibiyet sıralamada ilk 8 içerisinde yer almamızı sağlayabilir.

ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU İLK 8

1-Bayern Münih: 12

2-Arsenal: 12

3- PSG: 9

4- Inter: 9

5- Real Madrid: 9

6- Liverpool: 9

7- Tottenham: 8

8- Borussia Dortmund: 7

9- Manchester City: 7

10-Sporting Lizbon: 7

11- Newcastle United FC: 6

12- Barcelona: 6

13- Chelsea: 6

14- Atletico Madrid: 6

15- Karabağ: 6

16- Galatasaray: 6

17- PSV: 5

18- Monaco: 5

19- Atalanta: 4

20- Eintracht Frankfurt: 4

21- Napoli: 4

22- Marsilya: 3

23- Juventus: 3

24- Club Brugge: 3

25- Athletic Bilbao: 3

26- Union St.Gilloise: 3

27- Bodo Glimt: 2

28- Pafos FC: 2

29- Bayer Leverkusen: 2

30- Slavia Prag: 2

31- Olympiakos: 2

32- Villarreal: 1

33- FC Copenhagen: 1

34- Kairat Almaty: 1

35- Benfica: 0

36- Ajax: 0

