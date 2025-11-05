UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 4. HAFTA PUAN DURUMU | UEFA Şampiyonlar Ligi’nde puan durumu sıralaması nasıl, Galatasaray kaçıncı sırada?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün birbirinden önemli mücadele oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray ise Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak. Aslan, karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa gruptan çıkma adına çok büyük adım atmış olacak. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu sıralaması nasıl, Galatasaray kaçıncı sırada? İşte detaylar;