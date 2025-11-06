13 yıl sonra 3’te 3 yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek kötü başlayan Galatasaray, sonrasında müthiş bir çıkışla turnuvaya damgasını vurdu. Sahasında Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1'lik skorlarla mağlup eden Aslan dün gece de Ajax'ı yıktı. Cimbom, bu sonuçla 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazandı.



'BEN DEĞİL G.SARAY ÖNEMLİ'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçıyla oyun ve öz güven olarak iyi şeyler başladığını, çok doğru oyunlar oynadıklarını söyledi. Herkesin çok iyi performans sergilediğini aktaran Buruk şöyle devam etti: "Türk futbolunun geleceği için bu puanlar çok önemli, bu yüzde de sevinçliyim. Türkiye'de en yakın rakibimize 4 puan fark attık. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puan yaptık, mutluyum. G.Saray'ın akademisinden geliyorum. Kendi geleceğimden çok G.Saray'ın başarısı benim için daha önemli."