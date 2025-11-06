Düşler sahnesi’nde maskeli balo

Devler Arenası'nda son 3 maçını kazanan Cimbom, 9. sıraya yükselerek iddiasını ortaya koydu



REKORLAR PARAMPARÇA!

Maç öncesi UEFA'ya verdiği röportajda Galatasaray taraftarıyla olan bağını, "Hayatımda böyle sevgi görmedim" diye anlatan Victor Osimhen, takımını taşımaya devam ediyor. Dün Ajax karşısında çok mücadele eden Nijeryalı yıldız, hırsının karşılığını hat-trick yaparak aldı. İkisi penaltıdan 3 gole imzasını atan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında son 8 maçta da ağları havalandırdı. Robert Lewandowski'den (9 maç; Kasım 2020-Kasım 2021) bu yana bu turnuvalardaki en uzun serinin sahibi olan yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da gol sayısını 12'a yükselterek bu alanda zirvede olan Milan Baros'un tahtına ortak oldu. Osimhen ayrıca 6 golle, Haaland, Harry Kane ve Mbappe'yi (5'er gol) geçerek Şampiyonlar Ligi gol krallığında zirveye yerleşti.



BARIŞ ALPER FIRTINA GİBİ ESTİ

Galatasaray taraftarının Trabzonspor maçında oyundan alınırken ıslıkladığı Barış Alper Yılmaz, Hollanda'da ikinci yarıda oyuna dahil oldu ve performansıyla karşılaşmanın seyrini değiştirdi. Sarı-kırmızılı takımın iki penaltısını da kazandıran isim olan milli futbolcu, bir anlamda taraftarlarıyla da barışmış oldu.

ASLAN PARA BASIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer aldığı için eylül ayında 23 milyon Euro'luk bir ödeme alan Galatasaray, kazandığı galibiyetlerle de kasasını dolduruyor. Liverpool ve Bodo galibiyetleriyle 4.2 milyon Euro kazanan sarı-kırmızılı kulüp, dün Ajax'ı da devirip 2.1 milyon Euro'luk ödüle daha hak kazandı