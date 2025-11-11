Atası için denizleri aştı

Fenerbahçe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 87. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı'nın açıklarında gelenek haline getirdiği törenle andı. 10 Kasım Fenerbahçe Vapuru ile 6. kez organize edilen anma törenine; Başkan Sadettin Saran'ın yanı sıra yöneticiler, kongre üyeleri, sporcular, spor okulları ve çalışanlar katıldı. Kadıköy'de bulunan Eminönü-Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden; Türk bayrakları, Fenerbahçe bayrakları ve Atatürk portresiyle donatılmış vapurla Dolmabahçe Sarayı'na doğru hareket edildi. 9'u 5 geçe siren sesleri eşliğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarında saygı duruşunda bulunuldu ve kırmızı karanfiller suya bırakıldı.