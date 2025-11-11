Eren Elmalı çıktı Eskihellaç girdi

Futbolcuların sevkinin ardından Milli Takımların kadrolarında değişikliğe gidildi. Sevk listesindeki Galatasaray'dan Eren Elmalı A Milli Takım'da, Alanyaspor'dan İzzet Çelik Ümit Milli Takım'da, Kasımpaşa'dan Ege Albayrak ise U19'da kadrodan çıkarıldı. A Milli Takım'da Eren'in yerine Trabzonspor'dan Mustafa Eskihellaç kadroya dahil edildi.Eren, sosyal medya hesabından açıklama metni yayımladı. İşte ifadeleri: "Bu dosyada adımın yer almasının nedeni, yaklaşık beş yıl önce, kendi takımım dışında ilgili yapılan bir bahis işlemidir. O günden bu yana ne bahis oynamış ne de bu konuyla en ufak bir bağlantım olmuştur. Kariyerim boyunca hiçbir şekilde futbolun etik ilkelerine, sportmenliğe ya da kulübümün değerlerine aykırı bir davranışım olmamıştır. Kendime, aileme, kulübüme ve taraftarlarımıza karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamamak için her zaman şeffaf oldum, bundan sonra da aynı duruşu sürdüreceğim."