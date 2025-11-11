Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Spor haberciliğine yeni boyut! Yılın en iyi spor haber sitesi: Sabah.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:05 Son Güncelleme: 11.11.2025 13:16

Her yıl gelenekselleşen ve büyük heyecanla beklenen, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde, bu yıl ilk kez 'en iyi spor haber sitesi ödülü' verildi. Yılın en iyi spor haber sitesi ödülünü, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce aldı...

Turkuvaz Medya'da her yıl geleneksel hale gelen 'Spor Zirvesi' organizasyonunda bu yıl ilk kez "Yılın en iyi spor haber sitesi" kategorisinde ödül verildi.

Spor haberciliğine yeni bir boyut kazandıran, ilkeli yayıncılık anlayışlarıyla, Türkiye'nin referans spor kanalları olması ve spor camiasına sağladıkları katkılardan dolayı Sabah.com.tr. Fotomac.com.tr ve Aspor.com tr, yılın en iyi dijital spor haber sitesi ödülünü aldı.

Ödül, Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetimi Zeki Uzundurukan tarafından, Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Mustafa Yüce'ye takdim edildi.

