Kocaeli
maçında sakatlanan Lucas Torreira'da korkulan olmadı. Uruguaylı oyuncunun milli arada tedavi sürecini atlatıp sahalara dönebileceği açıklandı. Öte yandan Torreira, taraftara da şu sözlerle mesaj gönderdi: "Ayağa kalkıp yolumuza devam edeceğiz. En iyi maçımız değildi ve bunu biliyoruz. Herkese ve her şeye karşı oynadığımızın farkındayız, bu yüzden çalışma, hatalarımızı düzeltme ve gelişme zamanı.
Önümüzde bizi bekleyenler çok önemli. Hadi Gala!"
10+1 EKSİK
Kocaeli'den yenilgiyle dönen Galatasaray'da 4 günlük izin başladı. Milli takımlara 11 oyuncu (Osimhen, Lemina, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sane, Uğurcan, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Barış Alper) gönderen sarı-kırmızılılarda fıtık ameliyatı olan Yunus da milli arada eksikler arasında. Torreira ise tedavi süreci sonrasında kısa sürede takımla çalışabilecek...