Kocaelimaçında sakatlanan Lucas Torreira'da korkulan olmadı. Uruguaylı oyuncunun milli arada tedavi sürecini atlatıp sahalara dönebileceği açıklandı. Öte yandan Torreira, taraftara da şu sözlerle mesaj gönderdi: "Ayağa kalkıp yolumuza devam edeceğiz.Önümüzde bizi bekleyenler çok önemli. Hadi Gala!"Kocaeli'den yenilgiyle dönen Galatasaray'da 4 günlük izin başladı. Milli takımlara 11 oyuncu (Osimhen, Lemina, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sane, Uğurcan, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Barış Alper) gönderen sarı-kırmızılılarda fıtık ameliyatı olan Yunus da milli arada eksikler arasında. Torreira ise tedavi süreci sonrasında kısa sürede takımla çalışabilecek...