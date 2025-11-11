Yangın yeri hep!

Galatasaray'da çift forvetli sistem sonuç vermedi. Mauro İcardi'ye kadroda yer açmak isteyen Okan Buruk, Sara'yı kulübeye çekip Arjantinli yıldıza formayı teslim etti. Osimhen'le birlikte ileri uçta görev yapan İcardi, Kocaeli deplasmanında sahanın en etkisiz ismiydi.32 yaşındaki golcünün performansı yetersiz bulundu. Buruk'un milli ara dönüşünde İcardi'yi tekrar kulübeye çekmesi ve Osimhen'le tek forvetli sisteme dönüş yapması bekleniyor.