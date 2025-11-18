Sergen Yalçın’a operasyon

Beşiktaş Kulübü dün sabah saatlerinde teknik direktör Sergen Yalçın'ın bir anjiyo operasyonu geçirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, operasyonun başarılı geçtiği bildirilirken, "Sergen Yalçın'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray da anjiyo operasyonu geçiren Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.