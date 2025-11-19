Artık kabak tadı verdi!

Beşiktaş'ta Rafa Silva sorunu bu kez yeni şekliyle baş gösterdi. Siyahbeyazlı kulüpten ayrılmak isteyen Portekizli oyuncuya kulüp iki seçenek sunarak, "Ya istediğimiz bonservisi getir ya da antrenmanlara çıkarak sözleşmene uy" dedi. Ancak tecrübeli futbolcu, 21 gün boyunca baldırında ağrı olduğunu öne sürerek çalışmalara katılmadı. Artık Beşiktaş'ta bu durum can sıkıcı boyuta ulaşırken 32 yaşındaki oyuncu dün yeni hamle yaptı.

MR'A GİRDİ, SONUCU BUGÜN AÇIKLANACAK

FIFA nezdinde sorun yaşamamak için her gün tesislerde olan Rafa, dün de aynı şekilde soluğu Ümraniye'de aldı. Nevzat Demir Tesisleri'nde herkesin gözü onun üzerindeydi. Antrenmana çıkıp çıkmayacağı merak edilen, sürekli baldırında sorun olduğunu söyleyen Portekizli, şikâyetinin şeklini değiştirerek, "Bugün belim ağrıyor, idmana çıkamam" dedi. Bu durum sonrası siyah-beyazlı kulüp, oyuncuyu MR'a çağırdı. Oyuncunun MR sonucu bugün açıklanacak.

TAKIM ARKADAŞLARI ŞAŞKIN

Karşılıklı satranca dönen bu ilişki artık takımın da canını sıkmaya başladı. Oyuncular, Rafa Silva gündeminden rahatsız olurken, yıldız ismin tutumunu ise şaşkınlıkla karşılıyor.