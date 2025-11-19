Bizim yerimiz Dünya Kupası

İspanya maçı ile birlikte Dünya Kupası elemelerinde grup aşamasını tamamlayan A Milli Takım, şimdi playoff yolculuğuna çıkıyor. Türkiye, 4 torbalı play-off turunda 1. torbada kendine yer buldu. Ay-Yıldızlılar, play-off'ta önce dördüncü torbadan gelecek rakibi ile oynayacak, ardından da 2. ve 3. torbadan turu geçecek rakibi ile son karşılaşmasına çıkacak. Yarın, İsviçre'nin Zürih kentinde TSİ 15.00'te çekilecek kura ile rakiplerini de görmüş olacak. Türkiye, 4. torbadan gelecek rakipleri ile 26 Mart 2026'da evinde yarı final oynayacak, ardından da turu geçerse Dünya Kupası yolunda son sınavını 31 Mart 2026'da verecek.

1. Torba: Türkiye, İtalya, Danimarka, Ukrayna

2. Torba: Polonya, Galler, Çekya, Slovakya

3. Torba: İrlanda, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova

4. Torba: İsveç, Kuzey İrlanda, Romanya, Kuzey Makedonya



İRFAN CAN FUTBOLA DÖNDÜ

F.BAHÇE'DE kadro dışı olan ancak Vincenzo Montella'nın kadroya alıp dün de ilk 11'de şans verdiği İrfan Can Kahveci 70 dakika sahada kaldı. 19 pas kullanıp %79'luk isabet bulan deneyimli oyuncu girdiği 2 ikili mücadelenin birini kazanırken 1 isabetli şut çekti, 1 isabetsiz orta yaptı. 1 defa ofsayta takılan İrfan Can 1 kez de şut pası verdi.



İSKOÇYA TARİH YAZDI

En son 1998'de Dünya Kupası bileti alan İskoçya, mucizeyi gerçekleştirdi. Danimarka'yı 4-2 mağlup eden İskoçya, tam 27 yıl sonra turnuvaya katılma hakkı elde etti. Avusturya deplasmanında 3 puan alıp finallere gitmek isteyen Bosna Hersek ise 12. dakikada öne geçtiği maçta 1-1'e razı oldu ve play-off'a kaldı, Avusturya da kupaya giden takımlar arasına kendisini yazdırdı.