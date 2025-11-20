A Milli takım’a İspanya maçında hırsızlık şoku!

A Milli Takım'ın önceki gece Sevilla'da Olimpico La Cartuja Stadyumu'nda İspanya ile oynadığı karşılaşmada şok bir olay yaşandı. İspanyol basınından Marca'nın haberine göre;
Ay-Yıldızlı ekibimizin soyunma odasından 200 bin Euro'luk (97 milyon TL) bir saat ve tanesi 60 bin Euro değerinde toplam 120 bin Euro'luk (58 milyon TL) iki yüzük çalındı. Şüphelinin yakalandığı bildirilirken, çalınan eşyaların da bulunduğu aktarıldı. Öte yandan İspanyol polisinin, hırsızlığın nasıl meydana geldiği ve soygunun arkasında kimlerin olduğunu tespit etmek için soruşturmaya devam ettiği
açıklandı. Saat ve yüzüklerin sahibi ya da sahipleriyle ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.