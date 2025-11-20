Bu saatten sonra kim gelirse gelsin

A Milli Takım, Konya'da 6-0 yenildiği ve bu kez prestij için gittiği İspanya karşısında tarihe geçen bir mücadeleye imza attı. Play-off maçları düşünülerek, son Bulgaristan maçı kadrosundan 8 rotasyonla çıkılan, grubun gol yemeyen lideri karşısında fileler 2 kez havalandırıldı, öne de geçildi ama 2-2'lik sonuçla İspanya adeta elimizden kaçtı. Galip gelemedik ama mücadelemizle, Dünya Kupası'na gitmek istediğimizi herkese gösterdik. Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda sahaya kaptan olarak çıkan Merih Demiral'a, İspanya karşısındaki mücadeleyi ve hedefleri sorduk, işte sıcağı sıcağına yaptığı o açıklamalar:

BURADA OLAN HERKES KALİTELİ

"Gereken mücadeleyi ve öz güveni sahaya yansıttık. Çok mutlu ve gururluyum. Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belki Yusuf Sarı sakatlanmasa 3-2'yi de bulabilirdik. Çok şanssız bir gol yedik, olmasaydı galibiyetle de ayrılırdık. Sahada en iyi mücadeleyi verdik, inşallah elimizden geleni yapıp Dünya Kupası'na katılacağız. Böyle bir oyuncu grubuna sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Oynayan, oynamayan fark etmiyor. Buraya 24-25 oyuncu geldiyse eğer kalitesinden dolayı, milli takımda bulunma gayreti gösterdiği için buradadır. Hepsi çok kaliteli, muhteşem oyuncular."

İNŞALLAH BİZ DE BAŞARIRIZ

"Ülke olarak da takım olarak da böyle gençlerimiz ve futbolcularımız olduğu için çok şanslıyız. İnşallah bunu turnuvalara katılıp, maçlarda göstererek en iyi şekilde yansıtırız. Rakipler hakkında konuşmak istemem. Umarım en iyi kurayı çekeriz ve ilk maçı geçip ikinci maçı da evimizde oynarız. Bu saatten sonra kimin geleceği fark etmiyor. En iyi şekilde hazırlanıp, maçlarımızı kazanarak yıllar sonra Dünya Kupası'na katılmak bize nasip olur. 2002 Dünya Kupası'nda 3 yaşındaydım hatırlamıyorum, umarım 24 yıl sonra biz yeni bir tarih yazarız ve bundan sonra herkes 2026'daki başarıyı konuşur. Biz takım olarak yeni bir tarih yazmaya istekli ve hazırız."