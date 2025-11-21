Son 2 hafta gol atma Lewa!

ROBERT Lewandowski'nin biyografisini yazan Polonyalı gazeteci Sebastian Staszewski'nin bildirdiğine göre Barcelona, tecrübeli yıldızdan 2022/23 sezonunda bitime iki hafta kala gol atmayı bırakmasını istedi. İddiaya göre Lewa ligde 25 gol barajını aşmış olsaydı Katalan ekibinin Bayern Münih'e 2.5 milyon Euro daha ödemesi gerekecekti. Alman takımı, yıldız forveti 2022 yılında 45 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona'ya satarken performansa bağlı bonus maddeleri de koydurmuştu. Nakit sıkıntısı çeken İspanyol yöneticilerinin bu parayı kurtarmak için Lewandowski'ye gol atmayı bırakmasını söylediği belirtiliyor. Söz konusu sezonu 23 golle tamamlayan yıldız futbolcu 11'de forma giymesine rağmen son iki hafta sessiz kalmıştı.